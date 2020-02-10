Mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde karla kaplı Kestel Barajı mevkisinde mahsur kalan 3 kişi, Konya İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Kestel Barajı mevkisinde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri bölgeye gitti. Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ve Kadınhanı Belediyesi ekipleri ve jandarmanın verdiği destekle Konya AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda arama kurtarma ekiplerince mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - KONYA