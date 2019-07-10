Son Dakika Haberleri: Mahsur kalan 5 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
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Mahsur kalan 5 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

1 saat önce

AKSARAY'ın Gülağaç İlçesi Sofular köyünde, tırmandığı kayalık bölgede mahsur kalan 5 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan 5 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı, System.String[]
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AKSARAY'ın Gülağaç İlçesi Sofular köyünde, tırmandığı kayalık bölgede mahsur kalan 5 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sofular köyünde çobanlık yapan Yaşar Çitel, hayvanlarını otlatmak için araziye götürdü. Otlattığı keçilerden 5'i, tırmandıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Çitel, kendi imkanlarıyla keçileri kurtaramayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Gelen AFAD ekipleri, keçilerin bulunduğu bölgeye çıkarak, halat yardımıyla çektiği hayvanları kurtardı. Keçiler sahibine teslim edildi.


- Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:33 Kaynak: DHA
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