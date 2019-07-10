Mahsur kalan 5 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
1 saat önce
AKSARAY'ın Gülağaç İlçesi Sofular köyünde, tırmandığı kayalık bölgede mahsur kalan 5 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:33 Kaynak: DHA
AKSARAY'ın Gülağaç
İlçesi Sofular
köyünde, tırmandığı kayalık bölgede mahsur kalan 5 keçi, AFAD
ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sofular köyünde çobanlık yapan Yaşar Çitel, hayvanlarını otlatmak için araziye götürdü. Otlattığı keçilerden 5'i, tırmandıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Çitel, kendi imkanlarıyla keçileri kurtaramayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Gelen AFAD ekipleri, keçilerin bulunduğu bölgeye çıkarak, halat yardımıyla çektiği hayvanları kurtardı. Keçiler sahibine teslim edildi.
- Aksaray
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