Mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı - Son Dakika

Mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı
6 saat önce
NİĞDE'nin Ulukışla ilçesi yakınlarında, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:01 Kaynak: DHA
NİĞDE'nin Ulukışla ilçesi yakınlarında, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
GSM firmasında çalışan 5 kişi, Ulukışla'ya yaklaşık 7 kilometrelik uzaklıktaki bölgede meydana gelen arızayı gidermek isterken, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç, ekiplerin yaptığı müdahaleyle saplandığı yerden çıkarıldı. Mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı.
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