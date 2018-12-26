Mahsur Kalan 5 Kişiyi Jandarma Kurtardı
2 saat önce
Amasya'nın Suluova ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı.
Amasya
'nın Suluova
ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Karaağaç
köyü ile Kapaklı
mevkisi arasında yoğun kar yağışı nedeniyle 2 araçtaki 5 kişinin mahsur kaldığını bildirmeleri üzerine ekipler seferber oldu. Aşırı yağışa rağmen bölgeye ulaşan jandarma ekipleri 5 vatandaşı araçlarına alarak şehir merkezine götürdü. Kapanan köy yolu Amasya İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle açıldı. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:01 Kaynak: İHA
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