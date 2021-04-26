Mahsur kalan 5 yol yapım işçisi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde yol yapım işlerinde görevli 5 kişi, kayalık ve uçurumlu dönüş yolunda dereyi geçecekleri köprüye ulaşamayınca mahsur kaldı. 1'i harita mühendisi 5 kişi, derenin bir başka noktasından itfaiyenin yangın merdiveni ile kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde bulunan Yaylapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Karayolunda ölçüm yapan harita mühendisi ve yanında bulunan 4 işçi, Yaylapınar Deresi'ni geçmek için köprüyü kullandı. Dağlık ve engebeli arazide 5 kilometre yürüyen ekipten biri düşüp yaralandı. 5 kişi, geri dönmek istediklerinde ise dağlık ve uçurum alanda yürüyerek köprüye ulaşamayınca mahsur kaldıklarını belirterek Şemdinli Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın talimatı üzerine bölgeye itfaiye aracı sevk edildi. Mahsur kalanlar derenin bir başka noktasından itfaiye aracından uzatılan yangın merdiveni ile kurtarıldı.

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