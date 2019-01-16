Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan 8 Kişi Evlerine Ulaştırıldı

Mahsur Kalan 8 Kişi Evlerine Ulaştırıldı

1 saat önce

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3'ü öğrenci 8 kişi, ekiplerin 8 saatlik karla mücadelesinin ardından evlerine ulaştırıldı.

Mahsur Kalan 8 Kişi Evlerine Ulaştırıldı, System.String[]
Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3'ü öğrenci 8 kişi, ekiplerin 8 saatlik karla mücadelesinin ardından evlerine ulaştırıldı.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle dün Yeniköy'de servis aracında mahsur kalan ve ekiplerin çalışması sonucu kent merkezine getirilen Sancaktepe Köyü İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin Yeniköy köyüne ulaştırılması için İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele gerçekleştirdi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zorluk yaşayan ekipler, iş makineleriyle 8 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Serviste bulunan 3'ü öğrenci toplam 8 kişi evlerine ulaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:26 Kaynak: AA

Yeniköy, Sancaktepe, Bayburt, Güncel
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