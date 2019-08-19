Son Dakika Haberleri: Mahsur kalan anne ayı ve iki yavrusu kurtarıldı
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Mahsur kalan anne ayı ve iki yavrusu kurtarıldı

58 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sulama havuzuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu, yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Mahsur kalan anne ayı ve iki yavrusu kurtarıldı, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sulama havuzuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu, yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı. 2 yavru ayının yaralı olduğu belirlenirken, tedavilerinin ardından 3 ayı da yeniden doğaya salınacak.
Orhangazi ilçesindeki kırsal Heceler Mahallesi yakınlarındaki sulama havuzuna düşen bir anne ayı ve iki yavrusu burada mahsur kaldı. Sabah erken saatlerde bölgeye zeytin ağaçlarını sulamak için gelen bir kişi, mahsur kalan ayıları fark etmesiyle birlikte durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Jandarma ve itfaiye ekipleri, ayıların yanına yaklaşamayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan ayıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmasının ardından ayılar, özel bir kafese konularak kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ayılardan iki yavrunun yaralı olduğu belirlenirken, ayılar tedavilerinin ardından yeniden doğaya salınacak.


Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orhangazi, Bursa, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:43 Kaynak: DHA
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