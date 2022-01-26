"Orman kahramanları" karla mücadelede de vatandaşın hizmetinde - Son Dakika

Orman yangınlarında ya da ağaçlandırma çalışmalarında görmeye alışılan orman işçileri, kış mevsiminde de yoğun kar nedeniyle yolda kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Yaz aylarında günlerce alevlerle mücadele eden, küle dönen ormanların yeniden yeşermesi için ekim yapan orman işçileri, kış aylarında tüm yurtta etkisini sürdüren karla mücadelede de etkin rol üstleniyor. Meteorolojinin yoğun kar uyarısının ardından teyakkuza geçen teşkilat, yağışın etkili olduğu bölgelerde dozerleri, greyderleri, iş makineleri ve ekibi ile seferber oldu.

Yolların açılmasından mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına, yaşlı ve hastaların taşınmasına, araçlarıyla yolda kalanlara gıda dağıtımına kadar her alanda var olan ekipler, İstanbul'da hamile bir kadını arazözle hastaneye yetiştirdi.

"Alev savaşçıları" her yerde

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, gerek "alev savaşçıları" gerekse "ormanın kahramanları" olarak nitelendirilen teşkilat üyelerinin, yangında, selde, karda her zaman nerede ihtiyaç varsa orada bulunduklarını söyledi.

Farklı doğal afetlerde her kurumun ilgili birimlerinin mücadele yürüttüğünü dile getiren Karacabey, yolların açılmasında Karayolları Genel Müdürlüğünün, sel ve taşkınlarla DSİ'nin, yangınlarda da Orman Genel Müdürlüğünün ekipleriyle gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

Afetlerle mücadelede bütün kurumların ve hatta özel sektördeki kuruluşların imkanları ölçüsünde iş birliği içinde olması gerektiğine inandıklarını anlatan Karacabey, "Orman teşkilatı olarak sahada çalışmaya alışık bir ekibiz. Karla mücadelede de bütün greyderlerimiz, dozerlerimiz, iş makinelerimiz, traktörlerimiz, arazözlerimiz sahada. Hatta ekiplerimiz, İstanbul'da hastaneye gitmeye çalışan bir anne adayını, yangın söndürme aracımızla mahsur kaldığı yolda kurtararak, hastaneye gitmesini sağladı." diye konuştu.

Karacabey, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla tüm ekibin çalışmalara katıldıklarını, vatandaşın burnunun kanamaması, canının yanmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Orman işçilerinin orman köylerinde de vatandaşlara yardımcı olduklarını aktaran Karacabey, "Köylerdeki hasta, yaşlı insanların ilaç ihtiyaçlarını eczanelerden temin edip, götürme hizmeti de dahil, tüm imkanımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." dedi.