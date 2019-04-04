Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Atı Vatandaşlar Kurtardı

Mahsur Kalan Atı Vatandaşlar Kurtardı

1 saat önce

Mahsur kalan atı vatandaşlar kurtardıBİNGÖL - Bingöl'de kullanılmayan trambolin alanında mahsur kalan at, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan atı vatandaşlar kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'de kullanılmayan trambolin alanında mahsur kalan at, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Solhan ilçesinde bir at atıl durumda olan trambolin alanına girerek mahsur kaldı. Yaklaşık bulunduğu alanda 7 saat kalan atı görenler, devreye girdi. Atı çıkarmak için uzun uğraş veren vatandaşlar ilk önce başarılı olamadı. Ardından alanın çerçeve profilleri vatandaşların el birliği kaldırılarak atı çıkarmayı başardı. Çıkarılan at doğal ortamına salındı.
Atı bulunduğu yerden kurtaranlardan Sabahattin Erce, "Yoldan geçerken aldığımız bilgiye göre atın trambolin çerçevesinde 7 saat boyunca mahsur kaldığını öğrendik. Arkadaşlarla birlikte atı oradan kurtarmaya karar verdik. Biraz zor oldu ama verdiğimiz uğraşlar sonunda atı kurtardık"dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:36 Kaynak: İHA

Solhan, Bingöl, Yerel
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