Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı

11.06.2022 20:51
Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde dağda mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde dağda mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde spor için Şarklak mevkiine çıkan bir grup dağcı, sağanakla birlikte dağda mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, dağdaki grubun yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarp ve dik olan bölgede mahsur kalan dağcılar jandarmaya ait 2 helikopterin bölgeye sevk edilmesiyle kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından dağda mahsur kalan dağcılar kurtarılırken, bölgeye gelen Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de çalışmaları yakından takip etti. - AYDIN

Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı
Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı
Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı
Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

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