Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Engelli Vatandaşları Kurtarmak İçin Küreklerle Yol Açtılar

Mahsur Kalan Engelli Vatandaşları Kurtarmak İçin Küreklerle Yol Açtılar

1 saat önce

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan yaklaşık 20 araç ve 50 vatandaşı AFAD, karayolları ve jandarma ekipleri kurtardı.

Mahsur Kalan Engelli Vatandaşları Kurtarmak İçin Küreklerle Yol Açtılar, System.String[]
Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan yaklaşık 20 araç ve 50 vatandaşı AFAD, karayolları ve jandarma ekipleri kurtardı. Mahsur kalan 2 engelli vatandaş ve yolda kalan ambulansa ulaşmak için ekipler ellerinde küreklerle yol açtı.

Kayseri'de 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarız ilçesi Kıskaçlı mevkiinde yolda mahsur kalanlar olduğu ihbarının alması üzerine AFAD, karayolları ve Sarız jandarma ekipleri vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu. 8x8 paletli, 4x4 arazi aracıyla birlikte 10 kişilik AFAD ekibi, karayolları ekibiyle birlikte yol üzerinde mahsur kalan araç ve vatandaşları kurtararak güvenli bölgeye tahliye edildi. Ayrıca yolda kalan ambulans ve mahsur kalan 2 engelli çocuğa ulaşmak için ekipler, ellerinde küreklerle yolu açmaya çalıştı. Mahsur kalan engelli vatandaşlara ulaşan ekipler, kendilerini güvenli bölgeye tahliye ederken, ambulansı da saplandığı yerden kurtardı.

12 saat süren çalışmalarda yaklaşık 20 araç ile birlikte 50 kişi mahsur kaldığı yerden kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

AFAD, Kayseri, Güncel
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