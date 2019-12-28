Mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı - Son Dakika
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Mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı

6 saat önce

Sivas Belediyespor Futbol Kulübü futbolcularını taşıyan otobüs, Konya-Antalya karayolundaki Alacabel geçidinde mahsur kaldı.

Mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı, System.String[]

Sivas Belediyespor Futbol Kulübü futbolcularını taşıyan otobüs, Konya- Antalya karayolundaki Alacabel geçidinde mahsur kaldı. Yardımlarına karayolları ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, devre arası kampı için otobüsle Antalya'ya giden, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor futbolcularını taşıyan otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle Konya-Antalya karayolundaki Alacabel geçidinde mahsur kaldı. Kafile, Karayolları ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan ekip Karayolları ekiplerinin yardımı ile kurtulup, zincir takarak yollarına devam etti. Futbolcular bu anları cep telefonları ile kaydetti. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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