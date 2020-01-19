Mahsur kalan GSM işçilerini AFAD kurtardı - Son Dakika

Niğde'de araçları çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.



Ulukışla ilçesinde bir GSM firmasında çalışan 5 kişi, bölgede meydana gelen arızayı giderme çalışmaları esnasında araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. İş makinesi desteği ile 5 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. - NİĞDE