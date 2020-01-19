Mahsur kalan GSM işçilerini AFAD kurtardı - Son Dakika

Mahsur kalan GSM işçilerini AFAD kurtardı
6 saat önce
Niğde'de araçları çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
Niğde'de araçları çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ulukışla ilçesinde bir GSM firmasında çalışan 5 kişi, bölgede meydana gelen arızayı giderme çalışmaları esnasında araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. İş makinesi desteği ile 5 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. - NİĞDE
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