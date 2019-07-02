Son Dakika Haberleri: Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

7 dakika önce

Adıyaman'da, bir ikametin havalandırma boşluğuna girerek mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
Adıyaman'da, bir ikametin havalandırma boşluğuna girerek mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesinde bulunan bir ikametin havalandırma boşluğuna girerek mahsur kalan güvercini fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna giren güvercini yaptıkları çalışmalar sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Güvercin daha sonra itfaiye ekiplerince serbest bırakıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:43 Kaynak: İHA
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