Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
01.02.2021 16:41
- Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı Çorum'un Osmancık ilçesinde bir apartmanın balkon camının arasında mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
- Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir apartmanın balkon camının arasında mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Osmancık ilçesi Yeni Mahalle'de bir apartmanın balkon camında sıkışan güvercinin fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartman dairesinde kimsenin olmadığını öğrenince itfaiye araçının merdiveni uzatarak güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan güvercin itfaiye personeli tarafından doğaya salındı.
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