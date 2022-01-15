İZMİR'in Kınık ilçesinde sarp arazide mahsur kalan 4 aylık gebe keçi, jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 10 Ocak'ta, Kınık'ın Elmadere Mahallesi, Laletaş mevkiinde 4 aylık hamile bir keçinin sarp arazide mahsur kaldığını bilgisi üzerine harekete geçti. AKUT ekiplerinin de destek verdiği kurtarma operasyonu kötü hava şartları nedeniyle 4 gün sürdü. Halat yardımıyla keçinin mahsur kaldığı alana inen ekipler, hayvanı kurtardı. Bulunduğu yerden indirilen keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MAHSUR KALAN HAMİLE KEÇİYİ JANDARMA VE AKUT SEFERBER OLUP, KURTARDI - Son Dakika