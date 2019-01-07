Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Hasta İçin Kurtarma Operasyonu

Mahsur Kalan Hasta İçin Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Sivas'ta şehir merkezine bağlı Şahbey köyünde kardan dolayı yollar kapalı olduğu için hastaneye gidemeyen hastanın idmanına il özel idaresi ve 112 ekipleri yetişti.

Mahsur Kalan Hasta İçin Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Sivas'ta şehir merkezine bağlı Şahbey köyünde kardan dolayı yollar kapalı olduğu için hastaneye gidemeyen hastanın idmanına il özel idaresi ve 112 ekipleri yetişti.

Sivas'ta Merkez'e bağlı Şahbey köyü yolu, kar ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı. Sabah saatlerinde rahatsızlandığı için hastane gitmek isteyen 65 yaşındaki hasta, yollar kapalı olduğu için evinde mahsur kaldı. Hastanın idmanına Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ve 112 ekipleri yetişti. Karla mücadele ekipleri tarafından kapanan yol araç ulaşımına açılırken ambulans karla mücadele ekiplerini takip etti. Güzergahta kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulması kurtarma ekiplerinin operasyonunu zorlaştırdı. Sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hasta daha Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasta yakınları olaya hızlı bir şekilde müdahale eden sağlık ekipleri ile Sivas İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Greyderler yolu açtı ve ambulans köyümüze ulaştı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Zor günlerimizde her zaman yanımızdalar. Bizde devletimizin yanındayız. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Birçok Seferini İptal Etti Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:20:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Hasta İçin Kurtarma Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]