Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Hastanın İmdadına 112 Ekipleri Yetişti

Mahsur Kalan Hastanın İmdadına 112 Ekipleri Yetişti

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle köyünden hastaneye ulaşamayan KOAH hastasının yardımına 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti.

Mahsur Kalan Hastanın İmdadına 112 Ekipleri Yetişti, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle köyünden hastaneye ulaşamayan KOAH hastasının yardımına 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurukavak köyünde yaşayan KOAH hastası Tabir Çelik'in (44) yakınları, yoğun kar yağışı nedeniyle merkeze ulaşım sağlayamadıklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgeye gönderilmek üzere kış şartlarına uygun donanımlı ambulans yola çıktı. Çalışmaya, 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Elif Yılmaz da katıldı.

Yaklaşık 1 saat sonra süren zorlu yolculuğun arından Çelik'in evine ulaşan ekip, hastayı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, zorlu bir yolculuğun ardından hastayı zamanında hastaneye yetiştirmenin rahatlığını yaşadıklarını belirtti.

İhbar üzerine yola çıktıklarını anlatan Yılmaz, "KOAH hastamız, normal ambulanslarımızın ulaşamayacağı bir yerdeydi. Biz de özel donanımlı ambulansla hastaya ulaştık, hastamızın genel durumu iyi. Hastayı teslim ettik, şu an için sıkıntımız yok. Biz 7/24 hem merkezde hem de yoğun kar olan yerlerde hizmet vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışının etkili olduğunu anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karla mücadele araçları yolu açsa da yol hemen arkasından kapanıyor, bunun için biraz problem var. Eğer sıkıntılı hastalar varsa gündüz vakti şehir merkezlerine gelsinler, yüksek kesimlerde ikamet etmesinler. Özellikle kronik hastalarımız için geçerli bu. Yüksek kesimlerdeki hastalarımıza ulaşmak gece vakti daha zor olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:52 Kaynak: AA

KOAH, Kar, Güncel
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