- Mahsur kalan hastaya helikopterle ulaşıldı
Yere yakın yerde sabitlenen helikopterden inan sağlık ekipleri hastaya müdahale etti
Filmleri aratmayan operasyon ile helikoptere alınan hasta, hastaneye yetiştirildi
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde kar ve heyelan nedeniyle evinde mahsur kalan bir hasta sağlık ekiplerinin filmlerini aratmayan bir operasyon ile kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinin Karaköse
Köyüne bağlı Surut Mezrasında yaşayan ve KOAH
hastası olan Abuzer Başıbüyük (74), yaşanılan yağışlardan dolayı elektriklerin kesilmesi nedeniyle oksijen cihazlarını kullanamadı. Nefes almakta güçlük çeken Abuzer Başıbüyük için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede yola çıkan ekipler, kar ve heyelandan dolayı mezraya ulaşamadı.
Durum üzerine Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi, Malatya
Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek ambulans helikopter istendi. Sağlık ekipleri, yüksekliği yaklaşık 2 metre kar nedeniyle helikopter ile bölgeye doğru yola çıktı. Köylülerin çabası ile mezradaki boş bir alana getirilen Abuzer Başıbüyük için sağlık ekipleri filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu yürüttü.
Yaklaşık 2 metre kar nedeniyle yere iniş yapamayan helikopterin pilotu, etkili olan tipiye rağmen helikopteri yere yakın bir noktada helikopteri sabitlemeyi başararak, askıda kaldı. Helikopterden halatların yardımıyla inen sağlık ekipleri, hastayı sedyeye aldı. Halat yardımı ile yaşlı adam, helikoptere çekilerek ilk müdahalesi yapıldı.
Ekiplerin başarılı çalışması ile kurtarılan hastayı taşıyan helikopter Adıyaman merkezde bulunan eski polis özel harekat bahçesine iniş yaptı. Helikopterin yere inmesi ile hasta bu defa 112 Acil Sağlık ekiplerince alınarak ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abuzer Başıbüyük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Tuğba Adıgüzel, "Adıyaman'ın Sincik Surut mezrasında bir çağrı düştü Adıyaman 112'ye, hastanın KOAH hastası olduğu söylendi. Heyelan olduğu, heyelan olduğu için de kara ulaşımının olmadığı söylendi bizlere. Bu çağrıya istinaden elektrik kesintisi olduğu KOAH hastasının evdeki kendi cihazlarıyla oksijen tedavisine başlayamadığı öğrenildi. Malatya hava ambulans Adıyaman'ın Sincik ilçesinden hastayı aldı. Helikopterdeki kaptan pilotlarımızdan aldığımız bilgilere göre, alanın çok kötü olduğu söylendi. 2 Metre kar olduğu sis olduğu söylendi. Hasta ardından alınıp stebilleştirilip Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki heliport alanına indi" diye konuştu.