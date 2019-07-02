Son Dakika Haberleri: Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

1 saat önce

Van'ın Edremit ve Gevaş ilçelerinde mahsur kalan inek ile kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, System.String[]
Van'ın Edremit ve Gevaş ilçelerinde mahsur kalan inek ile kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Edremit ilçesindeki Yeni TOKİ tepesinde bir inek kayalıkların arasında sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit-Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir saatlik çalışma

sonucu taşlar arasına sıkışan ineği kurtararak sahibine teslim etti.

Öte yandan, Edremit-Gevaş Grup Amirliği ekipleri, Gevaş merkezde tellerde mahsur kalan kediyi de kurtardı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:02 Kaynak: İHA
itfaiye, edremit, gevaş, inek, 3. Sayfa
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