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Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

6 saat önce

Burdur'da iki gün önce kaybolan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.

Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı, System.String[]

Burdur'da iki gün önce kaybolan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.


BBucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde küçükbaş hayvancılığı yapan Galip Cesur, üç gün önce 2 keçinin olmadığını fark etti. Keçileri otlattığı yerleri arayan çoban Galip Cesur, 2 keçinin dağlık alanda yaklaşık 20 metrelik sarp kayalıkların ortasında mahsur kaldığını gördü. Cesur, uçurumdan inemeyen keçileri kurtarmak için Burdur İl Jandarma ve AFAD ekibine haber verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri dağlık alana gelip mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Dağdan iple uçuruma inen AFAD ekipleri mahsur kalan iki keçiyi kurtararak aşağıya indirdi. Bitkin görünen keçiler sahibine teslim edildi. - BURDUR

Jandarma, Gündoğdu, Burdur, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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