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Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

6 saat önce

Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldıBURDUR - Burdur'da iki gün önce kaybolan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.

Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

BURDUR - Burdur'da iki gün önce kaybolan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.

Burdur'un Bucak İlçesine bağlı Gündoğdu Köyünde Küçükbaş Hayvancılığı yapan Galip Cesur üç gün önce 2 keçinin olmadığını fark etti. Keçileri otlattığı yerleri arayan Çoban Galip Cesur 2 keçinin dağlık alanda yaklaşık 20 metrelik sarp kayalıkların ortasında mahsur kaldığını gördü. Çoban Cesur, uçurumdan inemeyen keçileri kurtarmak için Burdur İl Jandarma ve AFAD ekibine haber verdi. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri dağlık alana gelip mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Dağdan iple uçuruma inen AFAD ekipleri mahsur kalan iki keçiyi kurtararak aşağıya indirdi. Bitkin görünen keçiler sahibine teslim edildi.

Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

Gündoğdu, Burdur, Bucak, AFAD, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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