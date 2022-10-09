Olay, Güneysınır ilçesi Alanözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Acımık'a ait 16 keçi 8 Ekim Cumartesi günü çıktıkları sarp ve dik kayalıklardan inemeyerek burada mahsur kaldı. Keçilerin bugün de kayalıklardan inememesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilerek yardım istendi. Bölgeye giden jandarma ve itfaiye ekiplerinin AFAD ekiplerinden destek istemesi üzerine Konya AFAD özel dağcı ekibi sevk edildi. Dağcı ekibin teknik malzemeler kullanarak kurduğu istasyon hattı ile mahsur kalan keçiler halatlarla kurtarılarak aşağıya indirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güneysınır, Alanözü, Konya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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