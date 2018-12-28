Mahsur Kalan Keçileri AFAD Kurtardı
13 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarısıvat köyü yakınlarında bulunan metrelerce yükseklikteki kayalık alanda mahsur kalan keçiler Çanakkale AFAD ekibinin kurtarma çalışması ile 1 saatte kurtarıldı.
Küçükbaş hayvanlarını köy merasında otlatan Rıza Kıray isimli vatandaş metrelerce yükseklikteki kayalık alanda 4 keçisinin mahsur kaldığını fark etti. Kendi çabalarıyla keçilerini kurtaramayan Rıza Kıray, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) arayarak yardım istedi.
Yardım çağrısı üzerine olay yerine giden Çanakkale AFAD ekibi, kısa sürede keçileri mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD arama ve kurtarma ekibi güvenlik tedbirlerini de alarak oldukça yüksek olan kayalıklardan halatlarla keçilerin mahsur kaldığı alana indi ve keçileri yukarı doğru çekerek kurtardı. Yaklaşık olarak 1 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.
Keçilerin sahibi olan Rıza Kıray isimli vatandaş keçilerinin sağ olarak kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kurtarma çalışmasını yapan AFAD ekibine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:05 Kaynak: Bültenler
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