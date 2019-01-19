Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı
39 dakika önce
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli yaylasında, kayalıkta mahsur kalan ve donmak üzere olan 5 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
ZONGULDAK'ın Alaplı
ilçesine bağlı Gümeli
yaylasında, kayalıkta mahsur kalan ve donmak üzere olan 5 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde Aydınyayla köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, köpeklerden kaçan 5 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanlarını arayan köylüler, keçileri bulduktan sonra aşağıya indiremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kalan ve donmak üzere olan keçileri, kurtardı. Eksi 5 derece sıcaklıkta donmak üzere bulunan keçiler, sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:27 Kaynak: DHA
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