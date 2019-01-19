Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı

Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı

39 dakika önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli yaylasında, kayalıkta mahsur kalan ve donmak üzere olan 5 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli yaylasında, kayalıkta mahsur kalan ve donmak üzere olan 5 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Aydınyayla köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, köpeklerden kaçan 5 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanlarını arayan köylüler, keçileri bulduktan sonra aşağıya indiremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kalan ve donmak üzere olan keçileri, kurtardı. Eksi 5 derece sıcaklıkta donmak üzere bulunan keçiler, sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:27 Kaynak: DHA

Gümeli, Alaplı, Zonguldak, İtfaiye, Güncel
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