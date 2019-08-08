Son Dakika Haberleri: Mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı
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Mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

9 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan keçi, AKUT ekibinin operasyonuyla kurtarıldı.

Mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan keçi, AKUT ekibinin operasyonuyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin yüksek rakımdaki mahallerinden Müğlü'de, bir keçi dağ yamacında mahsur kaldı.
Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden AKUT ekipler, halatla yamaca inerek keçiye kurtardı.
Keçi, tutanakla mahalle muhtarlığına teslim edildi.
Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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