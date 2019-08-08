Mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan keçi, AKUT ekibinin operasyonuyla kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan keçi, AKUT ekibinin operasyonuyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin yüksek rakımdaki mahallerinden Müğlü'de, bir keçi dağ yamacında mahsur kaldı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden AKUT ekipler, halatla yamaca inerek keçiye kurtardı.

Keçi, tutanakla mahalle muhtarlığına teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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