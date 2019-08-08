Mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan keçi, AKUT ekibinin operasyonuyla kurtarıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan keçi, AKUT ekibinin operasyonuyla kurtarıldı. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:06 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, ilçenin yüksek rakımdaki mahallerinden Müğlü'de, bir keçi dağ yamacında mahsur kaldı.
Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden AKUT ekipler, halatla yamaca inerek keçiye kurtardı.
Keçi, tutanakla mahalle muhtarlığına teslim edildi.
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