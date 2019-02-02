Mahsur Kalan Kedi Su Sıkılarak Kurtarıldı
1 saat önce
Silivri'de inşaat konteynerinin altında kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Silivri
'de inşaat konteynerinin altında kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Piri Mehmet Paşa
mahallesinde bulunan konteynerin altına girerek mahsur kalan kediyi sahibi kurtarmaya çalıştı.
Kedisini kurtaramayan vatandaş Silivri İtfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi çıkaramayınca tazikli su sıkarak kedinin çıkmasını sağladı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:28 Kaynak: AA
Son Dakika! Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak
Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti
Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Topa Tuttu: Senden Bir Halt Olmaz