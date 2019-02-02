Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Kedi Su Sıkılarak Kurtarıldı

Mahsur Kalan Kedi Su Sıkılarak Kurtarıldı

1 saat önce

Silivri'de inşaat konteynerinin altında kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mahsur Kalan Kedi Su Sıkılarak Kurtarıldı, System.String[]
Silivri'de inşaat konteynerinin altında kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Piri Mehmet Paşa mahallesinde bulunan konteynerin altına girerek mahsur kalan kediyi sahibi kurtarmaya çalıştı.

Kedisini kurtaramayan vatandaş Silivri İtfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi çıkaramayınca tazikli su sıkarak kedinin çıkmasını sağladı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:28 Kaynak: AA

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