Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
03.04.2021 12:57
Afyokarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir binanın üçüncü katında bulunan balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Afyokarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir binanın üçüncü katında bulunan balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedinin kurtarılma anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Emrullah mahallesi Emirdağ caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri balkona yangın merdiveni uzatarak kediyi kurtardı. Kurtarma anı cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, kedi daha sonra sokağa bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi