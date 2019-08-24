Son Dakika Haberleri: Mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Hatay'ın Belen ilçesinde bir binanın dördüncü katındaki pencere yağmurluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde bir binanın dördüncü katındaki pencere yağmurluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kurtuluş Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın 4'üncü katındaki pencere yağmurluğunda bir kedinin mahsur kaldığını gören bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yapılan kontrollerde durumu iyi olduğu belirlenen kedi, doğal yaşamına bırakıldı.

Bu anları etraftakiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

İtfaiye, Belen, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:45 Kaynak: AA
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