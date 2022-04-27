Mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri, ev sahibi engeline takıldı! - Son Dakika
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Mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri, ev sahibi engeline takıldı!

27.04.2022 11:33

İstanbul Avcılar'da yaşanan olayda bir evin bodrum katında bulunan havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, ev sahibinin izin vermemesi sebebiyle kurtarılamadı.

Gümüşpala Mahallesi Yeni Yuva Sokak'taki binanın bodrum katındaki havalandırma boşluğunda dün bir kedinin mahsur kaldığının bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda otopark olarak da kullanılan bodrum katına inen itfaiye erleri, buradaki eşyaların arasına saklanan kediyi yakalamaya çalıştı.

EV SAHİBİ İZİN VERMEDİ, KEDİ KURTARILAMADI

Bir itfaiye erinin araçtan yakalama aparatını almaya gittiği sırada gelen ev sahibi, duruma tepki gösterdi. Ev sahibinin, özel mülküne girilmesine kimsenin hakkı olmadığını söylemesi üzerine itfaiye erleri kediyi kurtarmadan buradan ayrıldı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi
Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi
Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi
Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi
Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri, ev sahibi engeline takıldı! - Son Dakika


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