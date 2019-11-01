Son Dakika Haberleri: Mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika Güncel Mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir inşaatın asansör boşluğunda mahsur kalan köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir inşaatın asansör boşluğunda mahsur kalan köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.


Fatsa Kurtuluş Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna köpek düştü. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar köpeği kurtarması için itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla mahsur kalan köpeği düştüğü asansör boşluğundan çıkartmayı başardı. Kurtarılan köpek, veterinerler tarafından muayenesi yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi. - ORDU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:17 Kaynak: İHA
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