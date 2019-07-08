Son Dakika Haberleri: Mahsur kalan köpeği kurtarmak için duvarı yıktılar
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Mahsur kalan köpeği kurtarmak için duvarı yıktılar

23 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvarın bir bölümü yıkılarak çıkarıldı.

Mahsur kalan köpeği kurtarmak için duvarı yıktılar, System.String[]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvarın bir bölümü yıkılarak çıkarıldı.
Gündoğan Mahallesi'nde kedi kovalarken iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar, hayvanı bulunduğu yerden çıkaramadı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği çıkaramayınca duvarı yıkma kararı aldı.
Bina sahibinden izin alınmasının ardından balyoz yardımıyla duvarın bir bölümünü yıkan ekipler, köpeği kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:44 Kaynak: AA
Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, Güncel
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