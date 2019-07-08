Mahsur kalan köpeği kurtarmak için duvarı yıktılar
2 saat önce
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvarın bir bölümü yıkılarak çıkarıldı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:06 Kaynak: AA
'in Mazıdağı
ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvarın bir bölümü yıkılarak çıkarıldı. Gündoğan
Mahallesi'nde kedi kovalarken iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar, hayvanı bulunduğu yerden çıkaramadı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, köpeği çıkaramayınca duvarı yıkma kararı aldı.
Bina sahibinden izin alınmasının ardından balyoz yardımıyla duvarın bir bölümünü yıkan ekipler, köpeği kurtardı.
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