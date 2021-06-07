Mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

Hemen harekete geçen ekipler merdivenli araç yardımı ile köpeği bulunduğu yerden kurtararak daha sonra doğaya bıraktı. - TRABZON

İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Of İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine ulaşırken köpeğin, barajdaki suyun azalmasından dolayı ortada oluşan adacıkta mahsur kaldığını gördü.

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