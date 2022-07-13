MAHSUR KALAN KÖPEK, MERDİVENLE KURTARILDI - Son Dakika
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MAHSUR KALAN KÖPEK, MERDİVENLE KURTARILDI

13.07.2022 12:46

BURSA'da sulama göletine düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı.

BURSA'da sulama göletine düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'ndeki sulama göletinde meydana geldi. Göletin su bulunmayan kısmında mahsur kalan köpek, yürüyüşe çıkanlar tarafından fark edildi. Köpek düştüğü yerden kurtarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Köpek, itfaye ekipleri tarafından merdiven kullanılarak çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpeğin kurtarılma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyle görüntülendi.

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APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDI APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDI Hakkari'de bacada mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı Hakkari'de bacada mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAHSUR KALAN KÖPEK, MERDİVENLE KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MAHSUR KALAN KÖPEK, MERDİVENLE KURTARILDI - Son Dakika
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