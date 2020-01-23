Mahsur kalan köylüler kurtarıldı - Son Dakika

Mahsur kalan köylüler kurtarıldı
6 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde tipiye yakalanıp mahsur kalan köylüler kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:08 Kaynak: İHA
Sivas'ın Gürün ilçesinde tipiye yakalanıp mahsur kalan köylüler kurtarıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyünde, köy sakinleri gün içerisinde sağlık hizmeti almak için ilçeye indi ancak dönüş yolunda yoğun tipiye yakalandılar. Yolun kapanması ile mahsur kalan köy sakinleri İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS
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