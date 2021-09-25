MAHSUR KALAN OĞLAĞI AFAD EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde çobanlık yapan Ferdi Koçyiğit, sürüdeki bir oğlağın 6 metre yükseklikten kayalıklara düşerek dehlizde mahsur kalması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, oğlağı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kayayı delerek dehlizin girişini genişlen ekipler, 6 metre inerek oğlağı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan oğlak, çoban Ferdi Koçyiğit'e teslim edildi.

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