Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Öğrenci Servisi Kurtarıldı

Mahsur Kalan Öğrenci Servisi Kurtarıldı

8 dakika önce

Mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisi İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile kurtarıldıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisi...

Mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisi İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisi İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile kurtarıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Taşımalı eğitim kapsamında Gürün ilçe merkezinden Yolgeçen köyüne öğrenci taşıyan servis, yolda mahsur kaldı. Öğrenci servisinin yardım çağrısına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti. İki saat süren çalışma ile yollar açılarak servis Mansur kaldığı yerden kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

Sivas, Gürün, Genel
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