Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı

Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı

26 dakika önce

Kars'ın Selim ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplanan öğretmen servisi kurtarıldı.

Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı, System.String[]
Kars'ın Selim ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplanan öğretmen servisi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hasbey köyünde içerisinde 10 öğretmen bulunan servis kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kara saplandı.

Aracın kurtarılması için bölgeye Selim İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada kara saplana servis kurtarıldı.

Halatlara bağlanan servis İl Özel İdaresi greyder operatörü Murat Yurdalan'ın yarım saatlik çalışması sonucu kara saplanan servis çıkartıldı.

Kimsenin yaralanmadığı kazada öğretmenleri taşıyan servis, greyder operatörünün yolu açmasıyla güvenli şekilde köye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:56 Kaynak: AA

Kars, Selim, Güncel
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