Mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına meslektaşları yetişti - Son Dakika

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hasta kurtarmaya giderken kara saplanan araçta mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekipleri, paletli ambulansla kurtarıldı.
Taşlıçay ilçesine bağlı Çökelge köyünden gelen hasta ihbarı üzerine yola çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, Aşağı Düzmeydan köyüne giderken ambulansın kayması sonucu kara saplandı.
Diğer köyde hasta kurtarmaya giden paletli ambulans ekipleri, aracı halatla çekerek bulunduğu yerden çıkardı.
Kardan çıkarılan 112 ekipleri, hasta ihbarı aldıkları Çökelge köyüne doğru hareket etti.