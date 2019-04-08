Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Şahıs Traktörün İzinden Bulundu

Mahsur Kalan Şahıs Traktörün İzinden Bulundu

28 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde traktörüyle kara saplanarak mahsur kalan ve yönünü kaybeden şahsı, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri traktörün izlerini takip ederek buldu.

Mahsur Kalan Şahıs Traktörün İzinden Bulundu, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde traktörüyle kara saplanarak mahsur kalan ve yönünü kaybeden şahsı, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri traktörün izlerini takip ederek buldu.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'nden Müdürlüğe, Domaniç İlçesi Küçükler Köyü mevkiinde Keskin Bayır isimli vatandaşın traktörüyle kara saplandığı, yönünü kaybettiği ve yardım talep ettiği yönünde gelen ihbarın ardından yardım talep eden şahsın işvereni tarafından mevkinin bildirilmesi üzerine arama kurtarma ekibi olay yerine hareket etti. Yapılan çalışmalar neticesinde traktör izlerine Bilecik İli Dombay Bayırı mevkiinde rastlandı. Bu noktadan itibaren 8x8 amfibik araçla devam edilerek traktör izleri takip edildi. Traktör izlerinin takibi neticesinde aranan şahsın Domaniç ilçe Merkezi'ne doğru hareket ettiği tespit edilmiş, müdahale ekibinin yönlendirmesiyle, aranan şahıs, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlçe Terminali'nde bulundu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

AFAD, Kütahya, Domaniç, Güncel
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