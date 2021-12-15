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Mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı

15.12.2021 23:16

Mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı Kaza yapan araca yardıma gelen muhtar yaralandı Eskişehir'de bir kamyonet, traktör ve servis aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı

Kaza yapan araca yardıma gelen muhtar yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir kamyonet, traktör ve servis aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Seyitgazi karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 07: 30 sıralarında Eskişehir'den Seyitgazi'ye giden A.K. yönetimindeki 26 SK 185 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çamura saplandı. A.K., aracının kurtarılması için Yukarıçağlan Muhtarı Ali Çetinbaş'ı arayarak yardım istedi. Olay yerine 26 SF 475 plakalı traktörü ile gelen Muhtar Ali Çetinbaş, araca zincir takıp çekmeye çalıştı. Bu esnada Eskişehir'den Seyitgazi istikametine gitmekte olan Y.Y. idaresindeki 26 S 6072 plakalı servis otobüsü, aniden yola çıkan traktöre çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan traktör sürücüsü Muhtar Ali Çetinbaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Çetinbaş'ın yapılan ilk muayenesinde ayak kemiğinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı
Mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı
Mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı
Mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı

Eskişehir, Traktör, Muhtar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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