Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Tansiyon Hastası 8 Saatte Alındı

Mahsur Kalan Tansiyon Hastası 8 Saatte Alındı

39 dakika önce

Mahsur kalan tansiyon hastası 8 saatte alındı Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyünde rahatsızlanan yüksek tansiyon hastasına; yağan karın yolları kapatması nedeni ile 8 saatlik mücadele sonucunda ulaşıldıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyünde rahatsızlanan yüksek tansiyon hastasına;

Mahsur kalan tansiyon hastası 8 saatte alındı
Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyünde rahatsızlanan yüksek tansiyon hastasına; yağan karın yolları kapatması nedeni ile 8 saatlik mücadele sonucunda ulaşıldı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyünde rahatsızlanan yüksek tansiyon hastasına; yağan karın yolları kapatması nedeni ile 8 saatlik mücadele sonucunda ulaşıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı güçleştiriyor. Gürün'e 26 kilo metre mesafede bulunan bir yüksek tansiyon hastası rahatsızlanınca 112 ekiplerini aradı. 112 ekipleri köy yolları yağan kandan dolayı kapalı olduğu için İlçe Özel İdaresi'nden yardım istedi. Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir başkanlığında ki kriz merkezi harekete geçerek yolun açılması için çalışma başlattı. 8 saat süren zorlu çalışma ile hastaya ulaşıldı. 112 ekipleri tarafından alınan hasta Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Sivas, Gürün, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var Atanamayan Öğretmen Adayı Çareyi Köyünde Buldu

Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 01:11:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Tansiyon Hastası 8 Saatte Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]