Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı

28.06.2022 10:22

Bartın'da sağanak yağmur sonrası sular altında kalan apartmanda mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişirken, bodrum katında bulunan yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Bartın'da sağanak yağmur sonrası sular altında kalan apartmanda mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişirken, bodrum katında bulunan yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti. Irmaklarda yaklaşık 8 metre yüksekliğe ulaşan su seviyesi şehir merkezini nehre dönüştürürken bazı apartmanların zemin katlarını su bastı. Kemer Köprü Bülent Ecevit Bulvarı'nda bulunan çoğu apartman çevresinin suyla kaplanması nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinden tahliye edildi.

Öte yandan ardiye kısmında yavru kedilerin de bulunduğunun ihbarı üzerine çalışan itfaiye ekipleri, kedileri boğulmaktan son anda kurtardı. Sırılsıklam ıslanan yavru kedilerin annelerini arayan ekipler daha sonra bakımları için kuruma getirdi.

Diğer yandan kent genelinde su seviyesinin giderek yükselmesinin ardından sıkıntılı bölgelerde bulunan apartmanlardaki vatandaşlar polis ekipleri tarafından megafonla uyarılarak tahliye ediliyor.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem - Bülent Bostancı - İHA)

YORUMLAR
500
Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7) Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7)
Kaynak: İHA

İtfaiye, Bartın, Kemer, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
10:08 Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:53 Yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın, Fatma Girik'in cenazesinde bu sözleri söylemişti: Bekle beni, geliyorum
09:52 Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir?
09:51 Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 10:40:06. #1.12#
SON DAKİKA: Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement