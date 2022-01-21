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Mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti - Son Dakika

Mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti

21.01.2022 19:56

Mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımın aksadığı Şanlıurfa kırsalında, vatandaşların imdadına jandarma yetişti.

Mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti

ŞANLIURFA - Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımın aksadığı Şanlıurfa kırsalında, vatandaşların imdadına jandarma yetişti. Hastalar jandarmaya ait zırhlı araçlarla ambulansa taşınırken kara saplanan araçlar da yine zırhlı araçlarla çekilerek kurtarıldı.

Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Siverek kırsalındaki Söylemez Mahallesinde yaşayan kadının yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, hastaneye ulaşım için yardım talep etmesi üzerine bölgeye 1 Jandarma timi, 1 dozer ve 1 greyder sevk edildi. 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli sağlık çalışanları, ekipler mahalleye ulaşana kadar hasta ve yakınlarıyla telefonla irtibatı sürdürüp, yardımcı olmaya çalışırken dozer ve greyder yardımıyla karla kaplı yolları açan jandarma timi de hastanın adresine ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Siverek- Viranşehir arasında yer alan Söylemez köyüne ulaşan ekipler, hasta ile refakatçisini Jandarma devriye aracı ile evinden alarak en yakındaki 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Kar yağışının devam ettiği ve araçla ilerlemenin imkansız hale geldiği hava şartlarında kendilerine ulaşan devlet görevlilerine teşekkür eden hasta yakınları, "Allah devletimize zeval vermesin" diyerek dua ettiler.

Yoğun kar yağışının olduğu ve yolların kapandığı Siverek Karacadağ bölgesindeki Kamışlı köyünden gelen yardım çağrısını da hızlıca değerlendiren ekipler, 1 ambulans, 1 UMKE ekibi, 1 Jandarma timi ve 1 greyder ile bölgeye hareket etti. Hasta kadını refakatçisiyle birlikte ikametinden alarak ambulansa yerleştiren ekipler, hastanın hızlıca Siverek Devlet Hastanesine sevkini gerçekleştirdi.

Ambulansın ulaşmadığı yerlere jandarma zırhlı araçlarla gidiyor

Ceylanpınar ilçesinde ambulansın ulaşamadığı bölgedeki hastaya jandarma zırhlı aracıyla ulaşıldı. Zırhlı araçla yola kadar getirilen hasta, daha sonra ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Kara saplanan araçlar ise jandarmaya ait zırhlı araçlarla çekilerek kurtarıldı.

Bölge genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarında görevli tüm ekipler, vatandaşların yardım çağrılarına karşılık vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti
Mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti
Mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti

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Şanlıurfa, Jandarma, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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