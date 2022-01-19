Mahsur kalan yaşlı hastanın yardımına sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika

Mahsur kalan yaşlı hastanın yardımına sağlık ekipleri yetişti

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Harabekayış köyünde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ ve ilçelerinde kent genelinde kar yağışı devam ediyor. Baskil'e bağlı Harabekayış köyü yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Burada rahatsızlanan vatandaşın bilgisini alan sağlık ekipleri, hasta vatandaşın yanına ulaşmak için yola çıktı. Baskil Kaymakamı Mamut Sami Yılmaz'ın da birlikte olay yerine gittiği bölgede, İl Özel İdaresinin desteği ile hastaya ulaşıldı. Rahatsızlanan hasta ambulansta ilk tedavisinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, hasta vatandaş ile yakından ilgilenirken, yol açma çalışmalarının ilçe genelinde devam ettiğini belirtti.