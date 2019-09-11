Mahsur kalan yavru dağ keçisi kurtarıldı

Elazığ-Tunceli sınırında dağ yamacında 2 gündür mahsur kalan yavru dağ keçisi dağcılar ve Doğa Koruma ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kurtarılarak Elazığ'a getirilen yavru keçinin sağlık kontrolleri yapılırken biberonla beslendi

ELAZIĞ - Elazığ-Tunceli arasında dağ yamacında 2 gündür mahsur kalan yavru dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi Dağcılık ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucunda kurtarıldı. Kurtarılan dağ keçisi Elazığ'a getirilerek tedavi altına alınırken, biberonla beslendi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Bağın kaplıcaları civarında yavru dağ keçisinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bildirdi. Bunun üzerine 2 gündür mahsur kaldığı öğrenilen dağ keçisini kurtarmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesinin koordinesinde Fırat Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyelerinin desteğiyle kurtarma çalışması yapıldı. Dağcılar, halatlar yardımı ile yamaçtan aşağı inerek yavru keçiyi kurtardı. Sağ arka bacağında çekme olan yavru keçi ekipler tarafından Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilerek kontrol altına alındı. Yavru keçinin iyileşene kadar kontrol altında tutulacağı, tedavisinin bitmesinin ardından kurtarıldığı alanda tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi. Şu anda biberonla beslenen keçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yavru dağ keçisinin mahsur kaldığı bilgisini aldıklarını ve hemen olay yerine gittiklerini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Çelik, "Olay yerinde yapılan incelemede dağ keçisinin bulunduğu yerin dik ve uçurum olduğunu diğer tarafında da su geçtiğini dolayısıyla bu şartlar altında bu yavrunun buradan alınamayacağına karar verdikten sonra geri döndük. Geri döndükten sonra gerekli araştırmaları yapmak üzere Fırat Üniversitesi Dağcılık Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübüne müracaat ettik. Orada bize dağcılık sporu ile ilgilenen arkadaşlardan bir ekip oluşturdular. Sabah gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra tekrar Elazığ Karakoçan ilçesinin Bağın mezrasına intikal ettik. Dağcı arkadaşlar gerekli çalışmayı yaptıktan sonra keçinin bulunduğu yere gittiler" dedi.

Dağcıların desteğiyle yavru keçiyi kurtardıklarını aktaran Çelik, "Yavru dağ keçisine olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdik. Burada hocalarımızla görüştükten sonra hayvanın röntgeni çekildi. Röntgen filmi çekildikten sonra hayvanın arka bacağında ödem olduğu tespit edildi. Bundan dolayı yavru dağ keçisi kısa bir süre burada kalarak tedavi edilecek. İyileştikten sonra da tekrar aynı ortama götürülüp doğaya bırakılacaktır" bilgisini verdi.