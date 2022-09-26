MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika
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MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

26.09.2022 10:19

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi için itfaiyeye haber verildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi için itfaiyeye haber verildi. Hemen harekete geçen itfaiye ekipleri, kediyi bir süre çıkaramayınca çalışmalara destek veren Nesrin Güven Kuzu da aracın ön tampon ızgarasına ellerini sokarak hayvanı çıkardı.

Olay, Ereğli'ye bağlı Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak'ta meydana geldi. İlker Sivrikaya'ya ait otomobilin motor kısmına yavru kedi girdi. Aracı çalıştıracağı sırada kedinin sesini duyan Sivrikaya ve yanında çalışan Nesrin Güven Kuzu, motor kısmına girdiğini belirledikleri kediyi çıkarmaya çalıştı. Sivrikaya ve Kuzu, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi girdiği alandan çıkarmanın güç olacağını belirterek çalışma başlattı. Bu sırada itfaiye erlerinin yanına gelen Kuzu, aracın ön tamponuna koyduğu yiyecek ile kediyi ön tarafa yaklaştırmayı başardı. Kediyi ızgaradan ellerini sokarak yakalayan kadın, itfaiye erleri ve araç sahibinin plastik parçayı açması ile hayvanı kurtardı. Nesrin Güven Kuzu, büyük sevinç yaşarken 'Kedimizi kurtardık. O da bir can. Mutluyuz dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika
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