Mahsur kalan yavru kedi, kurtarılarak annesine teslim edildi - Son Dakika

Mahsur kalan yavru kedi, kurtarılarak annesine teslim edildi

Mahsur kalan yavru kedi, kurtarılarak annesine teslim edildi Tunceli'de 4 gün önce kaybolan ve ağaçta mahsur kaldığı öğrenilen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarılarak annesinin yanına bırakıldı.

Mahsur kalan yavru kedi, kurtarılarak annesine teslim edildi

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti

TUNCELİ - Tunceli'de 4 gün önce kaybolan ve ağaçta mahsur kaldığı öğrenilen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarılarak annesinin yanına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde Diren Atan'a ait olan yavru kedi 4 gün önce kayboldu. Kedinin ağaçta olduğunu ve inemediğini fark eden Atan, kendi çabalarıyla kurtaramayınca durumu İtfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kediyi bulunduğu yerden indirmek için seferber oldu. İtfaiye aracının merdivenini uzatarak ağaca çıkan itfaiye eri, yavru kediyi ağaçtan indirerek annesine teslim etti.

Oturdukları binanın etrafında bir kedinin doğum yaptığını dile getiren Diren Atan "Anne ve yavru kedilere biz bakıyorduk. 4 gün önce bir yavru kedi kayboldu ve çok üzüldük. Daha sonra kedinin ağaçta olduğunu farkettik. Kendi imkanlarımızla indirmeye çalıştık fakat başarılı olamadık. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Ekipler, olay yerine gelerek yavru kediyi ağaçtan indirdi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Tunceli, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mahsur kalan yavru kedi, kurtarılarak annesine teslim edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:43 Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:08 Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:04 Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
20:19
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:13
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 22:02:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahsur kalan yavru kedi, kurtarılarak annesine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]