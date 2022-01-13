Mahsur kalan yavru kediler kurtarılıp, bakıma alındı - Son Dakika

RİZE'nin Pazar ilçesinde düştüğü motor yağı atığı dolu teneke kutusunda mahsur kalan 2 yavru kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Kediler, veteriner hekim tarafından tedavi ve bakıma alındı.

İlçenin Kirazlık Mahallesi liman mevkinde teneke kutu içinden kedi sesleri duyuldu. Motor yağı atığı dolu kutuda 2 yavru kedi gören çevredekiler, çıkaramayınca durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla yavru kediler, bulunduğu yerden çıkarıldı. Bitkin düştüğü gözlenen kediler, getirildiği Pazar Belediyesi'nde Veteriner Hekim Bahar Banko Ayaz tarafından tedavi ve bakıma alındı. Yakından ilgilendiği kedileri yeniden normal hayata döndürmek için çalıştıklarını belirten Ayaz, "Çok perişan bir halde olan kediler yapılan tedaviye olumlu cevap verdi. Burada biraz daha kontrol altında tutarak iyileşmelerini sağlayacağız" dedi.